Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi - Son Dakika

Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi

15.04.2021 15:05

Ankara'da taksi şoförü İsmail Özelçi, aracına binen müşterisinin sürekli öksürmesi ve hapşırması nedeniyle koronavirüs olduğundan şüphelenip, eline ve yüzüne dezenfektan uyguladı. Yüzünden kızarıklık, yanma, şişme oluşan ve "temas alerjisi" teşhisi konulan taksi şoförü, hastanede 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Taksi şoförü İsmail Özelçi, mart ayının başında taksisine binen müşterinin koronavirüs olduğundan şüphelendi. Özelçi, müşterisi indikten sonra eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı. Özelçi, yüzünde kızarıklık, yanma ve şişme meydana gelince hastaneye başvurdu. Özelçi'ye, ileri derecede "temas alerjisi" teşhisi konuldu. Özelçi, 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

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"KAŞINTI SANKİ BENİ ÖLDÜRECEK GİBİYDİ"

Özelçi, "Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, 'yüzüm de temiz olsun' diye. Ve bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım. Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu. Hastaneye gittim. 14 gün hastanede yattım. İlaç tedavisiyle de şükür bugün iyi duruma geldim. Çok korktum. Ailem de çok korktu. Beni kaybedeceklerini düşünerek çok korktular. Vatandaşlarımız dezenfektanı yüzlerine sürmesinler. Çünkü bu çok zararlı olabilen bir şey ve alerji yapabiliyor. Artık ben asla yüzüme dezenfektan sürmüyorum" diye konuştu.

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"DEZENFEKTANLARI YÜZE KULLANMAYALIM"

Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın hijyen çekincesi nedeniyle yüzüne çok fazla el dezenfektanı uyguladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzüne elleriyle ovuştura ovuştura el dezenfektanı sürmüş ve birden alerji gibi yanma, batma, kızarıklık ve gözlerinde de kapanma şikayeti olunca panikleyip bize başvurdu. Hastamızı gördükten sonra hemen servise aldık ve tedavisine başladık. Çünkü gözleri kapanmış; çok ileri düzeyde bir 'temas alerjisi' olan bir hasta olarak karşımıza çıktı. Çok kısa sürede damardan ve ağızdan tedavisine başladık. Sulu pansumanlar uygulayıp, bölgeye kremler uyguladık. Hastamızın şişlikten kapalı olan gözleri 3-4 günün ardından açıldı. Ama tedavisine 13 gün devam ettik. Gerekli tavsiyeler ile kendisini taburcu ettik. Yüzüne çok fazla uygulamıştı. Durumu bu kadar yoğun olmasa da bu tip vakalar poliklinikte sık sık karşımıza çıkıyor. Bu vesileyle hastalarımızı uyarmak isteriz. Dezenfektanları yüze kullanmayalım. Yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim."

Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi

Taksi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi - Son Dakika


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