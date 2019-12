Her şey torunu için - Son Dakika

Samsun'da 87 yaşındaki Esma Kocaoğlu engelli torunu için her gün 12 kilometre yol gelip, onunla birlikte spor yapıyor.



Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Esma Kocaoğlu, 23 yaşında olan engelli torunu Hülya Kocaoğlu'nun masa tenisi sevgisinin önündeki engelleri kaldırmak için her gün 2 saat yol kat ediyor. Henüz 6 aylıkken babasının terk ettiği ve annesinin de geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olduğu öğrenilen Hülya, masa tenisi oynamayı çok seviyor. Ona sahip çıkan ve bir an bile yanından ayrılmayan anneannesi Esma Kocaoğlu, "Her sabah kalkıyorum, önce bilgisayar kursuna, sonra Kur'an-ı Kerim kursuna, daha sonra da masa tenisi kursuna götürüyorum. Ben olmasam bakacak kimsesi yok. Masa tenisini çok seviyor" dedi.



"Masa tenisi de oynuyorum, yürüyüş de yapıyorum"



Her sabah torununu alıp 2 saat yol kat ederek Atakum Sporcu Fabrikası'na getiren 87 yaşındaki Esma Kocaoğlu, "Sabahları erkenden kalkıyoruz. Geç kalmayalım diye yarım saat yol yürüyoruz. Ondan sonra otobüse binip aşağıya iniyor ve bir otobüs daha bekliyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Yani 2 saatte anca gelebiliyorum buraya ama gelmesem olmuyor. Başka kimse yok. Hülya'nın annesi var ama engelli. Bir kaza geçirdi, tanımıyor bile çocuğunu. İkisi de çocuk gibi, birbirleri ile evde kavga dövüş ediyorlar. Onlar ile uğraşıp duruyorum. Masa tenisi de oynuyorum, yürüyüş de yapıyorum. Biraz yaşlandım, 87 yaşımı bitirip 88 yaşıma giriyorum" diye konuştu.



"Spor engel tanımıyor"



Esma teyze ve engelli torunu Hülya'yı Atakum Sporcu Fabrikası'nda ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Spor engel tanımaz. Dolayısıyla 87 yaşına rağmen spor yapan Esma teyzemiz ve engelli torununu burada ağırlıyoruz. Hakikaten spor engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Esma teyze. 87 yaşına rağmen torununa masa tenisi oynatmak adına torununu spor merkezimize getiriyor. Biz de uzman antrenörlerimiz eşliğinde torunu Hülya'yı müsabakalara hazırlıyoruz. Esma teyzemize de kah masa tenisi kah step aerobik gibi yaşına uygun sporları yaptırıyoruz. Bu bağlamda spor merkezlerimiz 7'den 77'ye herkese açık. Biz istiyoruz ki sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için herkes spor yapsın" şeklinde konuştu.



"Bu sene daha iyi bir derece bekliyoruz"



Hülya'nın masa tenisi antrenörü OMÜ Samsun MYO Öğretim Görevlisi ve Akademik Engelli Koordinatörü Yüksel Karaman, "Hülya'nın beden yaşı 23 ama zihin yaşı 7 buçuk. Bana 2 senedir geliyor. Biz, Gençlik ve Spor Engelli Müdürlüğünün yönlendirmesi ile çalışmalara başladık. Önce Engelli Spor Merkezimizde daha sonra da burada devam ediyoruz. Hülya geçen sene katıldığı özel sporcular müsabakasında bölge birincisi ve Türkiye genelinde de ilk 10 arasında. Bu sene daha iyi bir derece bekliyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hülya'nın annesi de engelli. Babaları yok, bırakıp gitmiş. Anneannesinin bir emekli maaşı var. Maddi olarak pek durumları yok. Bazı arkadaşlar ile onları destekliyoruz. Engelli olduğu için toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz gelebiliyorlar. 12 kilometrelik bir yoldan buraya geliyorlar. Bu zor bir şey. Arada bir teyzemiz rahatsızlanıyor, gelemiyorlar. O durumlarda biz alıyor getiriyor ve geri götürüyoruz. Yani bu imkansızlıklar dahilinde spor yapmaya çalışıyorlar. Biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN