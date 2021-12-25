Her şey vatandaşlarımız için... - Son Dakika
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Her şey vatandaşlarımız için...

25.12.2021 14:14
Her şey vatandaşlarımız için...

Her şey vatandaşlarımız için.

Her şey vatandaşlarımız için...

Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine, Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in talimatıyla harekete geçen ekiplerimiz, bir barınakta yaşam mücadelesi veren vatandaşımızı bulunduğu yerden alarak Kırklareli Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirmiştir.

Duyarlı vatandaşımıza ve ekiplerimize teşekkür ederiz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın.

Kış şartlarında sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı Acil Çağrı Merkezimiz 112'ye bildirmeniz halinde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımız misafir edilecektir.

Her şey vatandaşlarımız için...

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Kaynak: Habermetre

Kırklareli, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Her şey vatandaşlarımız için... - Son Dakika

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