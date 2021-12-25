Her şey vatandaşlarımız için...

Duyarlı vatandaşımıza ve ekiplerimize teşekkür ederiz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın.

Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine, Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in talimatıyla harekete geçen ekiplerimiz, bir barınakta yaşam mücadelesi veren vatandaşımızı bulunduğu yerden alarak Kırklareli Engelli Bakım Merkezi'ne yerleştirmiştir.

Her şey vatandaşlarımız için...

Bayramın 1. Gününde 20 Yıllık Kasap da Acil Serviste: 'Müşteriler Bizi Sıkıştırdı, Acele Ettik'

Kaynak: Habermetre

Kırklareli, 112, Toplum, Son Dakika

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