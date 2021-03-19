Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü - Son Dakika

Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü

19.03.2021 17:25
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü, System.String[]

Eski sevgilisinin yeni sevgilisinden hakaret içerikli mesajlar alan kadın savcılığa başvurdu. Şüpheli olarak ifade veren yeni sevgili Nermin Y., "Bizim bu aşamaya gelmemizin sebebi kiminle birlikte oluyorsa diğerini kötüleyen Taylan K.'dir. İki kadını bu hale getirmiştir" dedi.

İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Nurgül U. kısa süre birlikte olduğu Taylan K. isimli bir erkeğin yeni sevgilisinden hakaret dolu mesajlar aldı. Tanımadığı numaradan gelen hakaret içerikli mesajların eski sevgilisinin yeni sevgilisi 55 yaşındaki Nermin Y.'den geldiğini tespit eden Nurgül U. soluğu karakolda aldı.

"KENDİSİNE BİR DAHA BÖYLE MESAJLAR ATMAYACAĞIM"

Bursa'da yaşadığı tespit edilen Nermin Y. 2019 yılında şüpheli olarak verdiği ifadede, "Yazmış olduğum bu mesajlar nedeniyle pişman oldum. Üzgünüm, kendisine bir daha böyle mesajlar atmayacağım" dedi. Ancak Nermin Y. 08 Ekim 2020 tarihinde yeniden Nurgül U.'ya tekrar mesajlar atmaya başladı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Nurgül U.'nun avukatı, "Bu mesajlar öncesinde müvekkilimizin şüpheliye hiçbir tahrik edici mesaj atmadığı halde kendisi durduk yere müvekkilimizi tahkir (Onur kırma, aşağılama) etmek için atmıştır. Şüpheli hakkında müsnet suçlardan kamu davası açılarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"TAYLAN'IN KENDİSİNİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Suç duyurusunun ardından Bursa'da yeniden ifadesi alınan Nermin Y. ise, 2017 yılında önce Nurgül U.'nun kendisini aradığını söyleyerek, "Taylan'ın beni değil kendisini sevdiğini söyleyerek telefonu kapattı. Sonra beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. Sürekli ismimi vermeden beni kastederek paylaşımlar yaptı" dedi.

"BİZİM BU AŞAMAYA GELMEMİZİN SEBEBİ TAYLAN'DIR"

Nurgül U.'ya hakaret etmediğini söyleyen Nermin Y., "Kendisine ilişkisinden emin olup yaşamasını istedim. Bizim bu aşamaya gelmemize, ikimiz içinde kiminle birlikte oluyorsa diğerini kötüleyen, olumsuz sözler söyleyen Taylan K.'dir. Sürekli, 'sana kafayı takmış, seni kıskanıyor' mantığıyla hareket ettiği için iki kadını da bu hale getirmiştir" dedi.

TAYLAN İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİNİN ALINMASINI İSTEDİ

Nermin Y. ifadesinin sonunda Taylan K.'nin telefon numarasını ve adresini savcılığa vererek onun da ifadesinin alınmasını istedi. Alınan ifadenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nermin Y. hakkında, "hakaret" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından dava açıldı.

Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü - Son Dakika


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