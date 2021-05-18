Her Şey Yok Olur Filmi - Son Dakika

Manhattan'da yaşayan genç bir çift, Hudson Vadisi’ndeki tarihi bir kasabaya taşınır. Yerel bir üniversitenin eğitimci kadrosuna giren George, hırslı ve kariyerine odaklanan ama evliliğini sadece bir rutin ihtiyacı olarak gören, flörtöz bir karakterdir. Karısı Catherine, yeni hayatına alışmaya çalışan, evliliğinden sıkılmış ve bu değişimin işe yaraması umudu taşıyan bir kadındır. Çift yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, çok geçmeden evliliklerinin tıpkı bulundukları yerin tarihi gibi karanlıkta olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Senaryo: Elizabeth Brundage, Shari Springer Berman, Robert Pulcini

Oyuncular: James Norton, Ana Sophia Heger, Amanda Seyfried, Charlotte Maier, Kristin Griffith, Ben Graney, Molly Jobe, Joey Auzenne, Kelcy Griffin, Cotter Smith, Dan Daily, Karen Allen, Alex Neustaedter, Jack Gore , F. Murray Abraham, Maureen Young, Melinda Tanner, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Emily Dorsch, James Urbaniak, Alison Smith, Michael O'Keefe, Marion McCorry, Peter Grosz, Brian Corrigan, Jill Dalton, Peter von Berg, Dawn McGee, Polly Lee

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Things Heard & Seen

Yapımcı Firma: Likely Story

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 29.04.2021

Her Şey Yok Olur Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.