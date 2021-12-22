Her Şey Yolunda Filmi - Son Dakika

François Ozon pek çok filminde bireyin hikâyesinin toplumsal bir çerçevede var olduğunu hissettirmekten geri durmaz. Aile bu çerçevelerden en önemlisidir. Babalarının felç geçirdiğini öğrenince bir anda hayatları değişen iki kız kardeş bildikleri ama akıllarının gerisine atmayı tercih ettikleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Ebeveynlerinin mutsuz evliliği, babalarının yarı gizli cinsel yönelimi, kendi sabırlarının sınırları… Tüm bu kargaşa Ozon tarafından komedi, polisiye ve macera filmi esintileriyle anlatılıyor.
Yönetmen: François Ozon
Senaryo: François Ozon
Oyuncular: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Tout s'est bien passé (Everything Went Fine)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Fransa
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 24.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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