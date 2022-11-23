Olacaklardan habersiz gideri temizleyen adam, hayatının şokunu yaşadı! - Son Dakika
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Olacaklardan habersiz gideri temizleyen adam, hayatının şokunu yaşadı!

23.11.2022 10:53

Her şeyden habersiz şekilde su giderini temizleyen bir adam, arkasından gelen ineğin boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve geçtiğimiz aylara ait olduğu ifade edilen bir video, çok sayıda izlenme aldı.

SU GİDERİNİ TEMİZLİYORDU

Her şeyden habersiz bir şekilde su giderini temizlemeye devam eden adam, sadece saniyeler sonra yaşadığı olay nedeniyle büyük bir şok geçirdi.

BOYNUZUYLA TUTTUĞU GİBİ YERE SERDİ

Gideri temizleyen adamın arkasından yanaşan bir inek, boynuzuyla darbesini indirdiği adamı, 360 derece döndürerek yere serdi. Adamın yere kafa değil de sırt üstü düşmesi ise daha kötü bir sonucun önüne geçti.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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