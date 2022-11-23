Sosyal medyada paylaşılan ve geçtiğimiz aylara ait olduğu ifade edilen bir video, çok sayıda izlenme aldı.
Her şeyden habersiz bir şekilde su giderini temizlemeye devam eden adam, sadece saniyeler sonra yaşadığı olay nedeniyle büyük bir şok geçirdi.
Gideri temizleyen adamın arkasından yanaşan bir inek, boynuzuyla darbesini indirdiği adamı, 360 derece döndürerek yere serdi. Adamın yere kafa değil de sırt üstü düşmesi ise daha kötü bir sonucun önüne geçti.
Son Dakika › Yaşam › Olacaklardan habersiz gideri temizleyen adam, hayatının şokunu yaşadı! - Son Dakika