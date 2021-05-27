Her Şeye Evet Filmi - Son Dakika

Allison Torres, tek başına neredeyse dünyayı fetheden genç bir kadındır. Ona göre hiçbir macera çok riskli değildir ve hepsinin peşinden gidilmelidir. Ancak bir anne ve eş olarak Allison, pek de iyi biri değildir. Oldukça acımasız bir anne olan Allison bu durumu değiştirmeye karar verir. Genç kadın, kocası Carlos ile birlikte bir gün boyunca çocuklarının tüm isteklerine ‘evet’ demeye karar verir.
Oyuncular: Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Yes Day
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 12.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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