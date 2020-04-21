Her şeyi devletten beklememek gerek dedi, kendi maskesini evinde dikiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her şeyi devletten beklememek gerek dedi, kendi maskesini evinde dikiyor - Son Dakika

Her şeyi devletten beklememek gerek dedi, kendi maskesini evinde dikiyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uzun yıllardır terzilik yapan 62 yaşındaki Meral Çimen; "Her şeyi devletten beklememek gerekiyor" diyerek makinesinin başına geçip tıbbi maske dikmeye başladı.

Her şeyi devletten beklememek gerek dedi, kendi maskesini evinde dikiyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uzun yıllardır terzilik yapan 62 yaşındaki Meral Çimen; "Her şeyi devletten beklememek gerekiyor" diyerek makinesinin başına geçip tıbbi maske dikmeye başladı. Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaktan korkan, Meral Çimen evde hem tıbbi maske dikerek vakit geçiriyor. Dikilen maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınının başlaması ile insanlar kendilerini korumak için tek kullanımlık maskelere ilgi gösterince maske ihtiyacı da arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile maske satışı da yasaklanınca vatandaşlara maskeler devlet kurumları tarafından gönderilmeye başladı. Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde oturan 30 yıllık terzi Meral Çimen evde kal çağrısına uyarak evinde kaldı ve evindeki diliş makinesinin başına geçti ve "Her şey devletten beklenmez" diyerek maske dikmeye başladı.

Günde 100 tane maske diken Meral Çimen, "Her mahallede muhakkak bir terzi var. Son dönemde maske yetişmiyor, bulunamıyor. Çünkü kısa kullanımlık ve çok tüketilmesi gereken bir malzeme. Elimizden geldiği için bizde talep ettik ve malzemenin varsa dikelim dedik. Bize bir şekilde ulaştırdılar. Bizde dikip gönderiyoruz. Devamı gelecek. Buradan seslenmek istiyorum. Dikiş makinesi olan, dikiş dikebilen kadınlarımız çok. Bu kadınlarımız en azından 100-200 dikerlerse bir faydaları olacaktır. Tabi ki devlet maske üretir, tabi ki dikebilir. Bizde kararınca bir yardımımız olsun bizde yardımlaşalım. Bugüne kadar depremlerde, selde bütün afetlerde devlet yanımızda. Bugün bizde dayanışma içinde olalım dedik. Gelmeyebilir, yetişmeyebilir. Burası 80 milyondan fazla insanın yaşadığı bir memleket. Herkesin her istediği anında olmayabilir. Bunlar küçük şeyler bu şeyleri problem yapmaya gerek yok. Günlerdir herkes tarif ediyor. Bu kadar küçük işlerle insanları bunaltmaya gerek yok. Eli iğne, iplik tutan herkes yapabilir. Bu bana bir şanstı geldi. Bu da bir şans ve herkese nasip olmaz. Ben bunu dikip bir insana faydalı olabiliyorsam benim için büyük bir şereftir. 65 yaş üstü değilim ama 60 yaşını geçtim. Bende korkudan çıkamıyorum. Boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyoruz. Eşimde bana yardımcı oluyor. Ben 30 yıllık terziyim. Elimden gelen bir iş bu. Günümüzü ve zamanımızı böyle değerlendiriyoruz. Faydamız oluyor" dedi.

Çimen diktiği maskeleri Düzce Terziler ve Konfeksiyoncular Odasına teslim ediyor. Oda yönetimi de üyelerine ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. - DÜZCE

Aziziye Mahallesi, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:01 Kaynak: İHA

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