"Her şeyi kitabına uydurmuşlar" iftira değil, sitem - Son Dakika

"Her şeyi kitabına uydurmuşlar" iftira değil, sitem

26.12.2020 11:06

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Tilbe de bunun üzerine eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.

KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI

Açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem savcılığa başvurarak Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Her şeyi kitabına uydurmuşlar iftira değil, sitem

Mahkeme, Karar, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Her şeyi kitabına uydurmuşlar' iftira değil, sitem - Son Dakika Magazin


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