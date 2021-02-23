'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?