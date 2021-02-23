'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı - Son Dakika

'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

23.02.2021 17:20
'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı, System.String[]

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hic¸bir s¸eyim kalmadı" dedi. 'Ugˆras¸tım didindim yaptırdım' diyen C¸ılgın Sedat ayakta durmakta gu¨c¸lu¨k c¸ekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hic¸bir s¸eyim kalmamıs¸" diyerek go¨zyas¸larına bogˆuldu.

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Sedat Kapurtu, Yangın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı - Son Dakika Magazin


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