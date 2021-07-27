Üye Girişi
Her siğil kansere neden olmaz - Son Dakika

Her siğil kansere neden olmaz

27.07.2021 09:36
Her siğil kansere neden olmaz, System.String[]

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, şeker hastalarında ve çocuklarda sıklıkla rastlanan siğiller, bulaşıcı bir virüs hastalığı olarak biliniyor.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, şeker hastalarında ve çocuklarda sıklıkla rastlanan siğiller, bulaşıcı bir virüs hastalığı olarak biliniyor. Toplumda genellikle kanserle anılan HPV'nin siğile neden olduğunu söyleyen Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. Yüksel Aydın, "Siğiller zaman zaman rahim ağzı kanseri gibi kötü huylu oluşumlara da neden olabilir. Ancak bu, HPV kaynaklı her siğilin kanser oluşturacağı anlamına gelmez" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 10 kişiden 1'inde rastlandığı tahmin edilen Human Papilloma virüsü (HPV), her yaştan insanda oluşabilen siğillerin başlıca nedeni olarak biliniyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, şeker hastalarında ve çocuklarda siğil oluşumuna sıkça rastlandığını söyleyen Inday Klinik Uzmanlarından Op. Dr. Yüksel Aydın, "Toplumda genellikle kanserle anılan HPV, aslında siğil oluşumuna neden olan bulaşıcı bir virüstür. Genellikle iyi huylu oluşumlar olarak karşımıza çıkan ve vücudun her bölgesinde görülebilen siğiller, zaman zaman rahim ağzı kanseri gibi kötü huylu oluşumlara da neden olabilir. Ancak bu, HPV kaynaklı her siğilin kanser oluşturacağı anlamına gelmez" diye konuştu.

GENİTAL BÖLGEDEKİ SİĞİLLERİN BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK

Belirtilerin siğilin oluştuğu bölgeye göre değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Op. Dr. Yüksel Aydın, "Bazı siğiller et benine benzer, küçüktür, renk değişikliği gösterirler. Bazıları daha büyük ve ten renginde olabilirler. Kimi siğillerde herhangi bir ağrı veya acı hissedilmezken, kimisinde durum tam tersi olabilir. Ağızda ve genital bölgede meydana gelen siğillerde ise kanamalar görülebilir. Genellikle bulaşıcı formda olan siğillerde deri teması ise en temel risk faktörüdür. El ve ayaklardaki siğillerin bulaşma riski daha azken özellikle genital bölge siğillerinde risk çok fazladır. Bu yüzden genital bölge ve makat siğilleri muhakkak uzman doktor tarafından kontrol edilmeli ve zaman kaybedilmeden tedaviye başlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"RADYOFREKANS YÖNTEMİYLE SİĞİLLERDEN 5 DAKİKA İÇİNDE KURTULMAK MÜMKÜN"

Op. Dr. Yüksel Aydın, toplumda siğil tedavisine yönelik pek çok yanlış kanının bulunduğuna da değindi. İncir sütü, Aloe Vera ve elma sirkesi gibi kulaktan dolma yöntemlerden uzak durulması konusunda uyaran Op. Dr. Aydın, "Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yöntemler, mevcut tabloyu daha kötü bir noktaya taşıyarak tedaviyi zorlaştırabiliyor. Oysa siğillerden kurtulmak günümüzde modern tedavi yöntemleriyle 5 dakika gibi kısa bir sürede mümkün. Inday Klinik olarak bizler, uzun yıllardır önerilen ve en başarılı tedavi yöntemlerinden olan radyofrekans yöntemini kullanıyoruz. Siğillerin radyofrekans ile temiz cilde kadar yakılarak temizlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz bu işlemle hem cilt yüzeyindeki hem de makat içi gibi bölgelerdeki tüm siğiller tedavi edilebiliyor. Sıvı nitrojen gazıyla siğil üzerine dondurma işleminin yapıldığı kriyoterapi, derinin kalın olduğu ayak tabanı gibi bölgelere uygulanan lazer yöntemi ve ilaç tedavileri de başvurduğumuz diğer yöntemler arasında yer alıyor" dedi.


Her siğil kansere neden olmaz
Her siğil kansere neden olmaz
Her siğil kansere neden olmaz

Dünya Sağlık Örgütü, Kanser, Aydın, Siğil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Her siğil kansere neden olmaz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı 09:55 Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı 09:08 Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti 09:02 Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı 08:54 Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 08:19 Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi 05:11 Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi
Eski eşine 22:42 Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı 22:06 Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı

Son Dakika Haberleri
09:57 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder
09:55 Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı
09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder         
09:58
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada         
09:07
Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim         
08:56
Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda         
08:32
Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane         
07:35
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik         
23:51
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı 48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı         
21:21
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı         
20:51
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 10:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Her siğil kansere neden olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement