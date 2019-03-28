Son Dakika Haberleri: Her Sınıfın Bir Fidanı Var" Projesi

Her Sınıfın Bir Fidanı Var" Projesi

1 saat önce

Ulaş İlkokulu öğrencileri Orman Haftası nedeniyle "Her Sınıfın Bir Fidanı Var" projesi kapsamında fidan dikti.

Her Sınıfın Bir Fidanı Var
Ulaş İlkokulu öğrencileri Orman Haftası nedeniyle "Her Sınıfın Bir Fidanı Var" projesi kapsamında fidan dikti.

Okul Müdürü Mehmet Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını söyledi.

Aydın, ormanların, toplumların gelişmesine, kalkınmasına, refahına ve sağlığına da katkıyı sağlayan stratejik öneme sahip doğal kaynaklar olduğunu vurguladı.

Çocukların doğa ile olan bağlarının güçlenmesini hedeflediklerini ifade eden proje koordinatörü 3. sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan da "Toplum nazarında çocuklarımız ve gençlerimiz ne kadar önemliyse ülkemizin toprakları için fidanlar da o kadar önemlidir. Projemize destek veren Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA

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