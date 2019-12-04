"Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Var" projesine Altıntaş'tan tam destek

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Var" projesi kapsamında geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığı bildirildi.



Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrı Kulu, yaptığı açıklamada, "İHH İnsani Yardım Vakfı ile bakanlığımız arasında düzenlenen protokol gereği "Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Var" projesine Altıntaş ilçesi olarak tam destek veriyoruz. Öğrencilerimizin yardımlaşma ve empati yapma duygularını geliştirmek ve aynı zamanda tüm dünya yetimlerinden en azından birine sahip çıkmak maksadı ile Altıntaş ilçesinde bulunan tüm okullar olarak katkı sunmayı hedefleliyoruz"dedi.



Her okuldan bir proje temsilcisinin katıldığı değerlendirme toplantısında İHH Kütahya yetkilileri tarafından proje ile ilgili bilgi verildi. - KÜTAHYA