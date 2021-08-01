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Her tarifte farklı bir hikâye... - Son Dakika

Her tarifte farklı bir hikâye...

01.08.2021 07:59
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Amal, Fatma, Hibe, Tevriz... Hikayeleriyle 'Yadigar'a hayat veren 116 kadından sadece birkaçı. Kimi memleketinde evini barkını, kimi sevdiklerini bıraktı.

Amal, Fatma, Hibe, Tevriz… Hikayeleriyle 'Yadigar'a hayat veren 116 kadından sadece birkaçı. Kimi memleketinde evini barkını, kimi sevdiklerini bıraktı. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği  SGDD-ASAM ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Ankara'daki göçmen kadınları mutfakta bir araya getirdi. SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak "Her bir tarif, kadınların hayatına dokunmuş bir olaya işaret ediyordu. Bu sayede yaşatmak istedikleri anıları bir araya getirdik" diyor. QR kodlarla yemeklerin tarifini izleyip yapılışını dinlemek mümkün.

TÜRK MUTFAĞINDAN FARKIMIZ BAHARAT KULLANIMI Asmaa Dyaab, 40

Suriye ve Türk mutfağı arasında çok fazla benzerlik var. Bence temel fark baharat kullanımı. Ben 'Yadigar' için 'şiş börek' tarifimi paylaştım. Suriye'deyken şiş börek yaptığımızda ailemiz ve komşularımızla toplanırdık. Biri hamuru açardı, biri yoğururdu, bir doldururdu. Maalesef artık o toplantılar yapılamıyor. Komşu ve arkadaşlarla bir araya gelemiyoruz. Dostlarımızı arıyoruz, çünkü onlar kalmadı.

YEMEK YAPARKEN HEPİMİZ KADINIZ, FARK YOK

Fatma Güngör, 56

Beypazarı Karaşar Köyü'nün zeytinyağlı yaprak sarmasını yaptım kitap için. Çok meşakkatli bir tariftir, ailem çok sever. Ailemi mutlu ettiği için de bana sevgiyi hatırlatıyor bu yemek. Yemek bir kültür ve birleştirici. Atölyelerde Iraklı, Suriyeli, Yemenli arkadaşlarımızla beraber yemek yaptık. Hepimiz kadındık, aynı şeyleri düşünüyorduk. Birbirimizden farkımız yoktu.

IRAK'TA ISPANAĞI KUZULAR YERDİ

Gazele Neccar, 40

Irak'tan geldim. 7 senedir buradayım… Türk mutfağıyla Irak mutfağı arasında benzerlikler var. Biz yaprak sarma, biber, soğan, kabak, patlıcan gibi her şeyin dolmasını tek tencerede yapıyoruz. Türklerse hepsini ayrı birer yemek olarak pişiriyor. Burada bir şirkete aşçı olarak girdim. Benden önceki aşçı bana bütün Türk yemeklerini öğretip ayrıldı. Irak'ta ıspanağı kuzulara verirdik, şimdi çok güzel yemeğini yapıyorum.

IRAK, TELAFER'DEN...

Amal'ın büryanisi

Her tarifte farklı bir hikâye...

NE LAZIM?

(3 KİŞİLİK)

2 bardak pirinç

1 bardak tel şehriye 1/2 kilo tavuk ya da et Yerfıstığı ya da badem Kuru üzüm Havuç Patates Bezelye

1 tavuk bulyon

Büryani baharatı (Baharatçılarda olan kimyon, karanfil, kakule, tarçın, defne yaprağı, kişniş, zencefil, soğan ve sarımsaklı hazır karışım)

Karabiber Tuz

NASIL YAPARIZ? "Önce eti ya da tavuğu biraz tuz ve karabiberle haşlarım. Ayrı bir yerde yerfıstığını, kuru üzümü ve patatesi kızartırım. Ayrıca küp küp kesilmiş bezelye ve havucu haşlarım. Başka bir tavada tel şehriyeyi biraz kavurup, su ekleyip pişiririm. Ardından pirinç pilavını hazırlarım. Sıvı yağ, pirinç ve biraz tuzla çevirip eti haşladığım sudan koyar; tavuk bulyon, karabiber ve büryani baharatını eklerim. Pilav olduktan sonra, üzerine tel şehriyeyi; haşlanıp didiklenmiş eti; yerfıstığı, kuru üzüm, patates kızartmasını ve haşlanmış bezelye ile havucu kat kat dizerek servis ederim."

SURİYE, HALEP'TEN...

Rabia'nın summakiyyesi

Her tarifte farklı bir hikâye...

NE LAZIM?

(6 KİŞİLİK)

1 kg sumak 2 kg patlıcan 3 kg kemikli et Domates salçası Limon tuzu Nane 4-5 diş sarımsak Tuz

NASIL YAPARIZ? "Önce etimi kızgın derin tavada rengi dönene kadar çeviririm. Etler suyunu salıp tekrar çekince doğranmış patlıcanları ilave ederim. Sumağı başka bir kapta suyla karıştırırım ve bunu etli patlıcanlı karışımın içine ilave ederim. Sonra geriye kalan malzemeleri de ilave ederek ağır ateşte pişmeye bırakırım."

TÜRKİYE, ADIYAMAN'DAN...

Zuhal'in Adıyaman kebabı

Her tarifte farklı bir hikâye...

NE LAZIM?

(3 KİŞİLİK)

500 gr kıyma Birkaç dal maydanoz 4-5 diş sarımsak Ekmek içi 1 adet soğan 1 küçük kaşık pulbiber 1 küçük kaşık karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 6 adet patlıcan Sosu için 2 adet domates 1 diş sarımsak

NASIL YAPARIZ? "Önce patlıcanları közlerim. Diğer taraftan kıyma, baharat çeşitleri, soğan ve ekmek içiyle köfte hazırlarım. Közlediğim patlıcanları soyup hazırladığım köfteleri içine koyarım ve sararım. Patlıcanların üzerine yağ sürüp fırına veririm. Sos için domatesleri rendelerim. Sıvıyağda tuz ve sarımsak ekleyip pişiririm. Kebap fırından çıkınca domates sosunu üzerine döküp servis ederim."

Her tarifte farklı bir hikâye...

Yemek Tarifi, Suriye, Türk, Irak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Her tarifte farklı bir hikâye... - Son Dakika Magazin


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