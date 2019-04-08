Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern, "15 Mart'taki terör saldırısı nasıl gerçekleşti, bunu durdurmak için ne yapılabilirdi ve Yeni Zelandalıları nasıl güvende tutacağımızı anlamak için her taşın altına bakılacak." ifadesini kullandı.
Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Başbakan Ardern, 15 Mart Cuma günü Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısını araştıracak Kraliyet Komisyonunun görevleri ve başkanı hakkında bilgi verdi.
Ardern, Kraliyet Komisyonu başkanlığına yaklaşık 9 yıldır Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapan ve istihbarat konularındaki tecrübeleriyle tanınan Hakim William Young'ın atandığını açıkladı.
Teröristin, saldırıdan önceki faaliyetleri, Avustralya
'daki yaşantısı, Yeni Zelanda'ya gelişi, ikameti, ilişkileri, uluslararası seyahatleri, sosyal medyayı kullanışı, silah ruhsatı alışı ve mühimmatları nasıl elde ettiği gibi birçok detayın inceleneceğini vurgulayan Başbakan Ardern, "15 Mart'taki terör saldırısı nasıl gerçekleşti, bunu durdurmak için ne yapılabilirdi ve Yeni Zelandalıları nasıl güvende tutacağımızı anlamak için her taşın altına bakılacak." ifadesini kullandı.
Komisyona 8,2 milyon dolar bütçe ayrıldı
Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'nin onayıyla kurulan ve 10 Nisan
'da resmen göreve başlayacak Kraliyet Komisyonuna 8,2 milyon dolar bütçe ayrıldı.
Komisyonun elde edeceği bulguları 10 Aralık
2019'a kadar hükümete sunması bekleniyor.
Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.