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Her türlü konforun düşünüldüğü "tam teşekküllü hayvan hastanesi" can dostların hizmetinde - Son Dakika

Her türlü konforun düşünüldüğü "tam teşekküllü hayvan hastanesi" can dostların hizmetinde

20.08.2021 12:36

Beykoz Belediyesi, içinde 2 yoğun bakım servisinin de yer aldığı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, can dostlar için her türlü konforun düşünüldüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, günde 200 sokak hayvanını tedavi ediyor.

Beykoz Belediyesi, içinde 2 yoğun bakım servisinin de yer aldığı 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, can dostlar için her türlü konforun düşünüldüğü Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, günde 200 sokak hayvanını tedavi ediyor.

Polonezköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki merkez, İstanbul'un ilçe belediyeleri içindeki en büyük ve en donanımlı tesis olma özelliğini taşıyor.

İki veteriner ve 15 yardımcı personelin görev aldığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, 75 kafes mevcut ve 100 kediye aynı anda hizmet verilebiliyor.

Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir ile Veteriner Başhekim Emre Efe Yerlikaya, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde verilen hizmetleri AA muhabirine anlattı.

Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Özdemir, sokak hayvanlarının merkeze kabul edilme süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sokaktan alınan hayvanlar önce dinlenme aşamasında kafeslerine konulur. Ardından genel muayeneleri yapılır. Hayvanların temizliği, yıkanması ve kuaför hizmeti verilir. Daha sonra hayvanlar tedavi ya da kısırlaştırma sürecine hazırlanır. Ertesi gün bu hayvanlar anestezi altında uzman veteriner hekimlerimizle beraber kısırlaştırma operasyonlarına, tedavi işlemlerine ve muayene uygulamalarına girerler. Bu işlemleri biten hayvanlarımıza, kuduz aşısı, varsa bir hastalıkları bunlara yönelik tedavi işlemleri ve protokolleri uyguluyoruz. Hayvanlar, bu işlemlerden sonra 10 ya da 15 gün hastalık durumuna göre kafeslerine yerleştiriliyor. Müşahede işlemleri bittikten sonra ekiplerimiz tarafından alındıkları bölgelere tekrar geri bırakılıyorlar."

Sokak hayvanlarına nasıl davranılacağı öğretiliyor

Beykoz'un, yüzölçümü ve orman yapısı olarak İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olması dolayısıyla binlerce sokak hayvanına ev sahipliği yaptığını dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Sokaklarımızda çok hayvan var. Sokak köpeği problemlerimiz çok fazla. Bunun için bu tesisi bir hastane görevinin dışında, bir eğitim merkezi olarak da kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza bilinçlendirme, bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Tesisimizde 50 kişilik eğitim ve seminer salonu mevcut. Buraya, ilköğretim çağından başlayıp lise çağına kadar aynı zamanda üniversitelerin hayvan kulüpleri vasıtasıyla öğrenci arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Burada sokak hayvanlarıyla alakalı nasıl iş ve işlem yapabileceklerini anlatıyoruz. Temel teorik eğitimlerini veriyoruz. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde pratik işlemleri gösteriyoruz. Sonuçta bu canlılarla sokakta hep beraber 24 saat yaşıyoruz. O yüzden insanlarımızın bilinçlendirilmesi çok önemli. Özellikle günümüzde artan hayvanlara yönelik şiddetin azalabilmesi, eğitimden geçer. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı bu anlamda bilinçlendirmektir."

Sahiplendirme hizmetleri ücretsiz

Özdemir, herhangi bir hastalığı olmayan, kısırlaştırma işlemi tamamlanan, diğer işlemleri yapılan hayvanları kulak küpelerini taktıktan sonra kafeslerde tuttuklarını söyledi.

Vatandaşların, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edebildiğini anlatan Özdemir, "Gezi esnasında beğendikleri bir hayvan varsa, vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Yani pet shoplardan para ile hayvan satın almaya gerek yok. Evlerinde rahat bir şekilde besleyebilecekleri yüzlerce hayvan burada mevcut. Vatandaşlarımızı rehabilitasyon merkezimize bekliyoruz. Tamamen ücretsiz, aşılı ve karneli evlerine teslim edecek boyutta köpeklerimizi ve kedilerimizi vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz."

Özdemir, merkezde sadece sokak hayvanlarının değil, yaralanmış ya da bakıma muhtaç diğer yabani hayvanlara da hizmet verildiğini belirtti.

"Tesis hayvanların konforu için tasarlandı"

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Emre Efe Yerlikaya da hayvanların tedavi süreçleri ve merkezin yoğum bakım ünitesi hakkında bilgi verdi.

Tesisin tamamının bakıma muhtaç hayvanların konforu için tasarlandığını ifade eden Yerlikaya, "Merkezimizin en temel özelliği kedi, köpek ve diğer türlerin ayrı binalarda tedavi alanlarının olmasıdır. Bu bize, hayvanların birbirlerine bulaşabilecek hastalıklarının önlenmesini sağlıyor. Tedavi sürecindeki stres faktörünün engellenmesine imkan tanıyor. Sadece hayvanların değil, çalışanların da rahat edebileceği bir tesis ortaya çıkarmaya çalıştık. Tesisimiz, hayvanların operasyon sonrası konforu için tamamı yerden ısıtmalı 75 kafese sahip. Bu 75 kafesi yataklı bir hastanenin odaları gibi düşünebilirsiniz." dedi.

Tesiste iki ameliyathane ve yoğum bakım odası olduğunu belirten Yerlikaya, bu ünitelere konulan hayvanların tedavi süreçlerinin kameralar aracılığıyla 24 saat izlenebildiğini söyledi.

Her türlü konforun düşünüldüğü tam teşekküllü hayvan hastanesi can dostların hizmetinde
Her türlü konforun düşünüldüğü tam teşekküllü hayvan hastanesi can dostların hizmetinde
Her türlü konforun düşünüldüğü tam teşekküllü hayvan hastanesi can dostların hizmetinde
Her türlü konforun düşünüldüğü tam teşekküllü hayvan hastanesi can dostların hizmetinde

Rehabilitasyon Merkezi, Beykoz Belediyesi, Rehabilitasyon, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her türlü konforun düşünüldüğü 'tam teşekküllü hayvan hastanesi' can dostların hizmetinde - Son Dakika


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