Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı - Son Dakika
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Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı

07.09.2022 12:48
Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı

Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı saldırı hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakını ifade verdi. Tanrıkulu ifade vermeyi reddederken, yakını PKK'lı teröristin kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştırıldığını ve daha sonra kampa dahil olduğunu belirtti.

Ajanslardan gelen bilgilere göre, 2 gün önce İstanbul'da yakalanan Hüsamettin Tanrıkulu isimli PKK/KCK'lı terörist hakkında ses getirecek bilgilere ulaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan "Delil" kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İFADE VERMEDİ

Lavrion Kampı'na mart ayında katılan ve 4 ay sabotaj eğitimi alarak haziran ayında illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi.

Ayrıca Tanrıkulu'nun kampa katıldığını mart ayında bir yakınının güvenlik güçlerine giderek bildirdiği belirtildi.

HDP ÜYESİ ÇIKTI

Yakını tarafından verilen ifadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiğini, orada aklının karıştığını ve daha sonra kampa katıldığını söylediği aktarıldı.

YAKINI PKK'LI TERÖRİST İÇİN BU SENE "KAYIP" BAŞVURUSU YAPMIŞ

Öte yandan bir yakınının, geçtiğimiz Mart ayında PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu için "kayıp" başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.

Ayrıca 2021'de kanlı terör örgütünün kırsal kamplarına katılmak için girişimde bulunduğu da iddia edilen, ancak bu teşebbüsü yarıda kalan PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel saldırı girişiminin hedefinde ne olduğu henüz bilinmiyor.

Teröristin, Türkiye'de yardım aldığı kişiler ve partiler de mercek altına alındı.

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12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
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SON DAKİKA: Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı - Son Dakika
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