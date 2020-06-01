Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı - Son Dakika

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'da kapalı tutulan hayvan pazarları yaklaşık 2 ay aradan sonra açılarak faaliyete başladı.
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'da kapalı tutulan hayvan pazarları yaklaşık 2 ay aradan sonra açılarak faaliyete başladı. Gerek yerel yönetimler gerekse Kasaplar ve Celepler Odası tarafından her türlü tedbir alınmasına rağmen pazara gelenlerin sosyal mesafeyi hiçe saydıkları görüldü.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile hayvan pazarlarının daha da hareketleneceğini belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, olası bir salgın ve sıkıntı yaşanmadan hayvan pazarlarının da kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesini istedi. Pandemi süreci başladıktan sonra tedbir kapsamında hayvan pazarlarının kapatılması için Aydın Valiliği'ne bizzat kendilerinin müracaat ettiğini belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Türkiye olarak başarılı bir süreç geçirdik. Süreç normalleşmeye başladı, hayvan pazarları açıldı. Ancak pek çok kişi uyarılara dikkate almıyor. Bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla uzun süredir kapalı olan Dalama Hayvan Pazarı yeniden faaliyete başladı. Girişte herkese maske dağıtıp vatandaşlarımızı da dezenfeksiyon tünelinden geçirdik. Ancak birçok kişi verilen maskeyi ağzına takmak yerine cebine koyduğu gibi sosyal mesafeyi de hiçe sayıyor. Bundan sonra pazar yerlerinde sosyal mesafe denetimi için kolluk kuvvetlerinden yardım isteyeceğiz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 09:16 Kaynak: İHA
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