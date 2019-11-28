Her türlü taşıma işinden kullanılan "zembil" yapımı teknolojiye yenik düştü

Bir dönemler hastalıkların tedavisinde kullanılan zembil yapımı tarihe karışıyor

Kilis'teki 80 yaşındaki Yaşar Ekinci, kilisin son zembil ustası

KİLİS - Bir dönemler psikolojik hastaların tedavisinde terapi yöntemi olarak kullanılan zembil yapımı tarihe karışıyor. Yüzyıllarca süre gelen ve gözde meslekler arasında bulunun zembil yapım işi son demlerini yaşıyor.

Yüz yıllarca su kaynaklarının kenarlarında bol miktarda yetişen saz ve kamışlardan yapılan zembiller, zamanla gelişen imkan ve teknolojilerin de yardımıyla mısır, hasır otu, veya lastiklerle de yapılmaya başlandı. Yüzyıllardır süre gelen zembil yapımı en gözde meslekler arasında yer alırken, çok önceki dönemlerde ise bir çok pisikolojik hastalıklarda ise terapi olarak uygulanıyordu.

Teknoloji ile birlikte makinelerle daha kısa sürede daha fazla zembil üretiminin yapıldığı günümüzde ülke genelinde zembil yapımını bilen ustaların sayısı da yok denilecek kadar azaldı.

Kilis'te 50 yıldır zembil diken Yaşar Ekinci, 80 yaşında olmasına rağmen mesleğini sürdürüyor. Kentteki son zembilci olan Yaşar Ekinci, günümüzde zembil yapacak malzeme bile bulamamaktan yakınıyor. Kilis'te kendisinden başka bu işi yapabilen kimsenin bulunmadığını belirten Ekinci, mesleğe yemenici olarak başladığını daha sonra zembilciliğe yöneldiğini ifade etti. Zembil ustası Ekinci, "Eskiden kamyon lastiklerini alıyorduk. Daha sonra lastikleri keserek zembil yapıyorduk. Şimdiki lastikler telli olduğu için yeni lastikleri kullanmıyoruz. Son zamanlarda lastik bulamadığımız için eskileri tamir ediyoruz. Bu işle uğraşan 10 kişi vardık, hepsi öldü. Benden başka zembilci kalmadı. Bende ölürsem, ne tamirini yapan kalır, nede yenisini yapan kalır. Zembil, bağlarda üzüm taşımada, zeytin taneleri taşımada, inşaatlarda kum ve harç taşımada, enkaz taşımada kullanılır. Kuyulardan su çekmek için kullanılır. Zembil yapmak çok zor, bu nedenle çırakta yetişmiyor. Zembilin tanesi 15-20 TL civarındadır. Büyük olan kömür taşımamaya yarayanlar ise çok 250-500 TL arasında değişen fiyatta satılıyor. Yaptığımız zembillerin içerisine su koysanız, su akmaz, çok amaçlı kullanılabilir. Lastik bulamıyoruz, yoksa benden Antalya'ya 300 tane zembil istiyorlar ama lastik olmadığı için dikip gönderemiyorum" dedi