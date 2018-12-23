Son Dakika Haberleri: Her Üç Erkekten Birinin Cinsel Problemi Var

Her Üç Erkekten Birinin Cinsel Problemi Var

4 saat önce

KAMUOYU araştırma şirketi Splendid Research'ın, Online-Arztpraxis DrEd adlı kuruluş adına yaptığı anketin sonuçlarına göre, her üç erkekten birinin cinsel sorunları var. Araştırma şirketi, yaşları 20 ile 50 arasında değişen 500 erkeğe cinsel sorunlarla ilgili sorular yöneltti.

Her Üç Erkekten Birinin Cinsel Problemi Var, System.String[]
KAMUOYU araştırma şirketi Splendid Research'ın, Online-Arztpraxis DrEd adlı kuruluş adına yaptığı anketin sonuçlarına göre, her üç erkekten birinin cinsel sorunları var. Araştırma şirketi, yaşları 20 ile 50 arasında değişen 500 erkeğe cinsel sorunlarla ilgili sorular yöneltti. Çıkan sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 30'u hayatında cinsel sorunlar yaşadığını söyledi. Sorunlara rağmen profesyonel yardım alanların oranı ise çok düşük kaldı.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 27'si ereksiyon sorunu yaşadığını söylerken, yüzde 11'i erken boşalma nedeniyle sağlıklı bir cinsel hayatlarının olmadığını beyan etti.

Her yüz erkekten 13'ü ise cinsel ilişki sırasında ağrılarının olduğunu söyledi. Cinsel problemleri olanların sadece yüzde 26'sı doktora başvururken, yüzde 53'ü ise internet üzerinden sorununa çare arıyor. Her dört kişiden biri ise yaşadığı sorunu kimseyle paylaşmak istemiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:58 

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