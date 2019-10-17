Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, "Her ülke için gıda stratejik öneme sahiptir. Gıdasını ithal eden bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Bu bağlamda sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin gücünün ve bağımsızlığının temelini oluşturduğu aşikardır." dedi.

Arat, NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Tarımsal Yükseköğretimin Mevcut Durumu; Tarım Sektörüne Katkıları Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun artmasıyla beslenmenin öneminin de arttığını ifade eden Arat, "Gıdanın sosyal ve ekonomik açıdan önemi önümüzdeki günlerde daha da sık gündeme gelecektir. Tarım, gıda ve hayvancılık her ekonomide kritik öneme sahiptir. Bugün sanayisi gelişmiş ülkelerin aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da geliştiğini görüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Arat her ülke için tarımın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ülke için gıda stratejik öneme sahiptir. Gıdasını ithal eden bir ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Bu bağlamda sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin gücünün ve bağımsızlığının temelini oluşturduğu aşikardır. Ekonomisi gelişmiş ülkelere baktığımızda tarımsal Ar-Ge çalışmalarına önemli kaynak ayırdıklarını, her geçen gün yeni teknolojiler geliştirdiklerini ve bu bağlamda da gıda tarım sektöründe giderek devleştiklerini görüyoruz. Son yıllarda tarımsal üretime modern teknolojilerin gittikçe artan oranla girmesiyle birim alan, birim hayvandan alınan verimin artırılmasına yönelik ıslah çalışmaları daha kısa sürede yapılmaktadır."

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan da TAGEM olarak üniversitelerin gerçekleştirdiği programlarda yer almaya çalıştıklarını belirterek, "TAGEM olarak hedefimiz, toplam Ar-Ge sayımızı yüzde 3,5'dan yüzde 50'ye çıkartmak. Benim önemli gördüğüm konulardan biri de yerli gen kaynaklarımızın korunması. Yerli gen kaynaklarını koruyamayan hiçbir ülke başarılı olamayacaktır. Bu kadar gen kaynağı olan bir ülke olarak da geçmişten bugüne bunları çok iyi değerlendiremedik. Bizi mutlu eden çalışmalar ve üniversitelerimiz ve enstitülerimiz bu konularda çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.