Her ülkeye göre Türkiye'nin tanıtım filmi çekildi - Son Dakika

Her ülkeye göre Türkiye'nin tanıtım filmi çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek amacıyla hazırlanan tanıtım filmleri, yurt dışında hedef kitleyle buluşuyor.

Her ülkeye göre Türkiye'nin tanıtım filmi çekildi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek amacıyla hazırlanan tanıtım filmleri, yurt dışında hedef kitleyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının bir yandan pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, marka ve reklam unsurları, diğer yandan da turizmin geliştirilmesine yönelik çalıştığını söyledi.

Türkiye markasını hareketlendirmeye, yeni bir yüzle ve anlayışla ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Güler; inanç, kruvaziyer, kültür, spor, sağlık turizmi gibi farklı dallardaki potansiyellerin yeniden irdelenip dijital içeriğe uygun bir yapıya dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bu doğrultuda Türkiye'yi ve turizmini tanıtan filmler çektiklerini anlatan Güler, "48 film çektik ve bunun 27'si Türkiye'nin tanıtımını içeren kısa, kişinin gözünden yaşanan deneyimleri gösteren tarzda. Bunları birleştirerek ülkelerin ve bölgelerin özelliklerine göre farklı destinasyonlarla yurt dışına sunduk. Çünkü ülkelerin zevkleri ve algıları değişiklik gösteriyor." dedi.

Ülke bazlı çalışmalar yaptıklarına işaret eden Güler, Hindistan filminde düğünleri ön plana çıkardıklarını örnek gösterdi.

Bu şekilde bir kişiselleştirmenin daha etkili olduğunu ifade eden Güler, "Ülkelerin iletişim dilini yakalamaya özen gösterdik. İletişim dili üzerinden tanıtım yapıldığında mesajımızın çok daha hızlı algılandığını gördük. Aksi takdirde tek bir içeriği koyduğunuzda geniş bir yelpazede anlaşılma ihtimali çok düşük oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Filmlerde Türkiye'nin renklerini, turizm destinasyonlarını, ören yerlerini, tarihi ve kültürel mirasları, bisiklet, bağ, inanç rotaları gibi turizm çeşitliliğini işlediklerini anlatan Güler, rotaları bir kişinin gözüyle göstererek yurt dışındaki bir kişinin tatile gelmeden önce gerekli bilgiye sahip olmasını sağladıklarını kaydetti.

Dijital tanıtımın kitleye daha hızlı ulaştığını vurgulayan Güler, "İnsanlar artık dijital ortamda her şeyi görebiliyor. Telefonunu eline aldığında gideceği yerin özelliklerini, güzelliklerini görüyor ve yorumları okuyor. Seyahate aslında evinde başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

Kamu spotu yurt dışında yayınlanıyor

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programına ilişkin de reklam filmi çektiklerini hatırlatan Güler, bu filmde Türkiye'ye tatil maksadıyla gelen bir ailenin güvenli ve huzurlu tatil deneyimini bir çocuğun gözünden aktardıklarını kaydetti.

Söz konusu filmi yurt dışına da servis ettiklerini belirten Güler, "Yurt içi turizm hareketleri kapsamında halkımızı da bilgilendirmek amacıyla ülkemizde kamu spotu olarak yayınlanan filmi Almanya, Rusya, İngiltere, Ukrayna, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede dijital bir kampanya ile yoğun şekilde hedef kitlemize ulaştırdık. Aldığımız önlemler konusunda yurt dışı hedef kitlemizde farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

"Turizm kalitesine ve güvenliğine sahip başka bir ülke yok"

Timuçin Güler, güvenli turizm noktasında tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün iş birliğinde yoğun ama güzel bir çalışmaya imza attıklarını vurguladı.

Hem sezona çok iyi önlemlerle hazırlandıklarını hem de bunu dünyaya en iyi şekilde anlattıklarını dile getiren Güler, "İddia ediyorum, bu kapsamda turizm kalitesine ve güvenliğine sahip başka bir ülke yok." dedi.

Güvenlik konusunda alınan tedbirlerin, tanıtım ajansının sitesinde İngilizce, Almanca ve Rusça olarak yayınlandığını aktaran Güler, ayrıca sertifika programının 12 dile çevrilerek yurt dışındaki ataşeler tarafından dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her ülkeye göre Türkiye'nin tanıtım filmi çekildi - Son Dakika

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