Her Vatandaş Halk Kütüphanesine Üye Olmalı

İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Kütüphaneleri adlı etkinlikte konuşan Orhan Kemal Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar, "İnsanlarda kütüphane bilincinin oluşturulacağı en önemli evre çocukluk dönemi.

İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Kütüphaneleri adlı etkinlikte konuşan Orhan Kemal Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar, "İnsanlarda kütüphane bilincinin oluşturulacağı en önemli evre çocukluk dönemi. Her bir vatandaşımızın bir halk kütüphanesine üye olması çok gerekir" dedi.



Etkinlikte, çocuk gelişimciler ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği arasında yapılacak çalışmalar ele alındı. Çocuk odaklı kütüphane hizmetleri, dünya üzerindeki örnekleri ve İstanbul'daki çocuk kütüphaneleri seminere katılan öğrencilerle paylaşıldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık İlknur Sert, Çocuk Gelişim Bölümü ile kendi alanlarında muhteşem iş birlikleri olabileceğini belirtti.



"ÇOCUKLARA ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİLMELİ"



Doç. Dr. Işık İlknur Sert, "Yenilikçi fikirlerle yetiştirdiğimiz yeni nesil ile ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz.Yenilikçilik ise bilgi ve öğrenme ile ilgili bir konudur. İstinye Üniversitesi gerçekleştirdiği bu toplantıyla ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor. Çocuk gelişimciler ile yapacağımız iş birlikleri çok önemli. Birlikte çalışarak çocuklara öğrenmeyi öğretmeliyiz" dedi. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren eleştirel düşünmenin öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, "Çocuk gelişimcilerden alacağımız destekle hangi yaş dilimindeki çocuğa hangi etkinlikle öğretilir konularında gelişim göstermek istiyoruz" dedi.



HER VATANDAŞIN HALK KÜTÜPHANESİNE ÜYE OLMASI ÇOK ÖNEMLİ



Konuşmasına kütüphanecilik kuralları ve gelenekleri hakkında bilgi vererek başlayan Orhan Kemal Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar, çocuklara kütüphanelerin sadece öğrencilere yönelik olmadığını anlatmak gerektiğini vurguladı. Acar, "Her bir vatandaşımızın bir halk kütüphanesine üye olması çok önemlidir. Biz toplum olarak öğrenciliğimizin bitmesiyle beraber kütüphanelere uğramıyoruz. İnsanlarda bu kütüphane bilincinin oluşturulacağı en önemli evre ise çocukluk dönemidir" dedi. Konusunda uzman çocuk gelişimcilere ihtiyaç duyduklarını belirten Acar, meslekler arasında yapılacak iş birliklerinin çok önemli olduğunu söyledi.



ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK



İstinye Üniversitesi öğrencileri tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden Merve Yavuz Demir ve Öznur Özer ile Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesinden Aslı Erden çocuk kütüphaneleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Kütüphanecilerle yapılacak çalışmaların ve karşılıklı bilgi aktarımının çok önemli olduğunu belirten İstinye Üniversitesi SBF Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Hale Dere Çiftçi, "İstinye Üniversitesi olarak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çocuk kütüphanelerinde birçok farklı proje içerisinde yer almayı planlıyoruz" dedi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı