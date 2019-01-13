Son Dakika Haberleri: Her Vatandaşın Fikrini Önemsiyoruz"

Her Vatandaşın Fikrini Önemsiyoruz"

44 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sık sık esnaf ziyaretleri yaparak sokakta vatandaş ile görüştüklerini, her vatandaşın fikrinin de kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Her Vatandaşın Fikrini Önemsiyoruz
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sık sık esnaf ziyaretleri yaparak sokakta vatandaş ile görüştüklerini, her vatandaşın fikrinin de kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve Lise caddelerindeki esnafları ziyaret ettiğini, ziyaretleri sırasında sokakta görüştüğü vatandaşlar ile de sohbet ederek, talep ve görüşlerini aldığını belirtti.

Kırşehir'in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak, danışarak, kentte yaşayan vatandaşlarla karar verdiklerini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Cacabey Meydanı'nda vatandaşlarla da bir araya gelip sohbet ettik. Meydanlar şehirlerin kalbidir, etrafında kafeteryalar olur, toplanma alanlarıdır, konser, miting, milli bayramların kutlanma alanlarıdır. Ankara Caddesi'nde esnaflarımızı ziyaret edip, hasbihal ettik. Her bir vatandaşın fikrini önemsiyoruz. Görev süresinde her zaman halkın içinde olduk. Esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledik, çözüme kavuşturmak için de gece gündüz çalıştık. Esnafımızın düşüncesi ve istekleri bizim için çok önemli, bugüne kadar hep halkın içinde olduk. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet verdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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