Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor
30.01.2021 18:10
Manipülasyon suçundan sabıkalı ünlü milyarder Elon Musk, attığı tweetlerle piyasaları yerinden oynatıyor. Sanal para birimi Bitcoin ve Dogecoin'in yanı sıra GameStop, Signal gibi markalar hakkında tweet atıp borsadaki değerinin yükselmesine neden olan Musk, bazı büyük yatırımcılar tarafından piyasaları manipüle etmekle suçlanıyor.
Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetlerle borsadaki gündemi değiştiriyor. Musk'ın bir markanın adını yazıp tweet atması o markanın borsadaki değerini deyim yerindeyse uçuruyor. Hal böyle olunca Musk, büyük yatırımcıların da tepkisini çekiyor. Birçok yatırımcı Musk'ı piyasaları manipüle etmekle suçluyor.
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