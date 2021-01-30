Her yaptığıyla piyasaları yerinden oynatan Elon Musk'a suçlama: Manipüle ediyor

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetlerle borsadaki gündemi değiştiriyor. Musk'ın bir markanın adını yazıp tweet atması o markanın borsadaki değerini deyim yerindeyse uçuruyor. Hal böyle olunca Musk, büyük yatırımcıların da tepkisini çekiyor. Birçok yatırımcı Musk'ı piyasaları manipüle etmekle suçluyor.