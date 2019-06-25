Son Dakika Haberleri: Her yarışmadan ödülle dönüyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Her yarışmadan ödülle dönüyorlar

11 dakika önce

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, kendi kategorisinde bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Her yarışmadan ödülle dönüyorlar, System.String[]
İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, kendi kategorisinde bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Türkiye Oryantiring Şampiyonasının son etabı 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Kırıkkale'de gerçekleştirildi. 25 ilden 60 kulüp ve 648 sporcunun katıldığı yarışmaya İnegöl Belediyesispor Oryantiring Kulübü takımları da katıldı. Kıyasıya bir mücadele ile gerçekleşen yarışmanın sonunda 14 yaş kategorisi kız ve 12 yaş kategorisi erkek takımlar Türkiye Şampiyonu oldu. Bundan önce de 9-10 Mart 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş'da 2150 sporcu, 128 kulüp ile 48 ilin katılımıyla gerçekleşen 2. kademe 14 Yaş ve Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonasından da çeşitli kategorilerde birincilik, ikincilik ve üç bireysel şampiyonluk ile dönmüştü.

Her yaş kategorisinden sporcuların uğraş verdiği Oryantiringi sevme ve sevdirme adına önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Alanında uzman eğitimcilerle çalışıyoruz. Evvela antrenörümüz Tarık Şeker hocamız ve Türkiye Oryantiring Milli Takım sporcumuz Hilal Oruç'un bu konudaki azim ve gayreti bizler için çok mühim. Hem İnegöl'de düzenlemiş olduğumuz yarışlar, hem de ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen organizasyonlara iştirak eterek önemli başarılara imza atmamız bizlerin iyi yolda olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
dost, inegöl belediyesi, türkiye, inegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her yarışmadan ödülle dönüyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]