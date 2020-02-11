"Her yarışta iddialıyız" - Son Dakika
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"Her yarışta iddialıyız"

6 saat önce

Kırklarelispor'u taraftarı önünde 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu.

Kırklarelispor'u taraftarı önünde 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından konuştu. Yanal yarıştıkları her kulvarda iddialı olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u ikinci maçta taraftarı önünde 1-0 yenen ve yarı finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki ayaklı eşleşmede tur atladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yanal, "İlk maçta Kırklareli kentinin Fenerbahçe'yi karşılaması çok güzeldi. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu seviyeye kadar gelip kentlerini en iyi şekilde temsil ettiler. Türkiye Kupası adına güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki maçlarda kendilerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki tur bize de hayırlı olsun. Her yarışmada, adı ne olursa olsun iddialı olacağız. Bugün de çok fazla süre almayan oyuncuları görmek ve onları izlemek adına iyi bir antrenman oldu. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oynamayan arkadaşlarımız vardı. Henüz onlar için konuşmak adına erken. Zamana ihtiyaçları var. Önümüzde uzun bir süre var. Yüksek performansla katkı sağlayacaklardır" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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