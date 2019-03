Her Yaşa Özel Hikâye ve Esprileriyle, Herkesin Gönlünü Çalan 10 Efsane Çizgi Dizi

90'lı ve 2000'li yıllardan sonra televizyonda çizgi film saatini bekleyen çocukların devri kapandı. O nesiller, şimdilerde eskilerin özlemiyle yanıp tutuşuyorken, yapımcılar bunu da fırsat bildiler. İyi ki bu fırsatı değerlendirdiler çünkü çizgi filmlerin ve animasyonların hayal gücümüzü aydınlatmadığı bir dünya hayal edemiyoruz.Bugün artık birer kült olan efsane yapımların pek çoğunu içeren bir liste hazırladık. Bileni geçmişe götüren, bilmeyene yeni dünyalar ve unutulmaz hikâyeler sunan çizgi dizi ve animasyon serilerini listeledik.İzledikleriniz için izlemeyenleri mazur görün. Liste popüleritesi yüksek olan klasiklerden başlayıp devam ediyor. Ayrıca IMDb ve Rotten Tomatoes sayfalarına altlarından ulaşabilirsiniz.Bir klasikle başlıyoruz: Simpsons IMDb notu : 8,7 Rotten Tomatoes puanı : %85Listeye klasik bir başyapıtla başlıyoruz. Tam 30 yıldır izlediğimiz Simpson ailesinin bireyleri, eğer gerçek zamanlı olarak yaşlansalardı, onları hep böyle göremezdik. Neyse ki Bart'ın aklıyla mantık aramak, Maggie'nin ağzından hiç düşmeyen emziği ile atomu parçalamak kadar beklenmedik olurdu. Pek çok esprisi ve göndermesi hala tartışılan bu yapım, muhtemelen en geniş yaş kitlesine hitap eden animasyon.Dizi 32. sezonuyla 2020'de ekranlara dönüş yapıyor.South Park: IMDb notu : 8,7 Rotten Tomatoes puanı : %85Simpsons'tan tam 8 yıl sonra yayın hayatına başlayan South Park, kısa sürede bütün dünya tarafından bilinen bir çizgi dizi olmayı başardı. Koca koca hikâyeleri ik boyutlu ve kendisine has evrenine sıkıştıran dizi, 23. sezonuyla bu yıl izleyici karşısına çıkacak. Eğer hala bir bölüm bile izlemeyenleriniz varsa, en kısa zamanda başlamalarını tavsiye ediyoruz.Family Guy: IMDb notu : 8,2 Rotten Tomatoes puanı : %70Family Guy, Simpsons ile çok karşılaştırıldı, ancak her zaman özgün karakterleri ve esprileriyle dikkatleri üzerine çekti. Hatta bir dönem Simpsons yakıştırmasının hakkını veren özel bir bölümde, Family Guy ailesi Simpsonlara konuk oldu. Hala izlenmesieydi, sanıyoruz ki bu kadar uzun süreler boyunca devam etmesi zor olurdu.Avatar: The Last Airbender:*#*4466* *4698*#*: 9,2 Rotten Tomatoes puanı : %100Uzak Doğu'nun mitolojik efsanelerini günümüze taşıyan Avatar: The Last Airbender; ateş, toprak, su ve hava elementlerinin insanlar tarafından yönlendirilebildiği bir dünyada geçiyordu. 12 yaşında bir çocuğun bedeninde yaşayan ve tüm elementlere yön verebilen Avatar, animasyon dünyasının en destansı macelaralarından birisine çıkardı bizi.Sonrasında dizinin The Legend of Korra adında bir "spioff" projesi de çekildi. M. Night Shyamalan gibi bir yönetmen hikâyeyi filme çevirse de beyaz perdede pek sevilmedi, çünkü insanlar Avatar'a çizgi dizi olarak alışmışlardı.Rick and Morty:*#*4466* *6276*#*: 9,3 Rotten Tomatoes puanı : %94Daha önce dizi listelerimize girmeyi başaran Rick and Morty, esprilerin sadece sözlerle değil, çizimlerle de havalara uçuştuğu modern bir bilim kurgu efsanesi oldu. Eski bir bilim insanı ve ailenin dedesi olan Rick, zıpır ve meraklı torunu Morty ile aklın sınırlanırını zorlayan bir yolculuğa çıkıyor. Her yerde adını duyup da bir türlü başlamayanlara, yıldızlı önerilerimiz arasında yer alıyor.Futurama:*#*4466* *7667*#*: 8,5 Rotten Tomatoes puanı : %95Yapımcılar Futurama'nın başarısını görünce, bir önceki dizimiz Rick and Morty için gerekli cesareti toplamışlardı. 1999'dan 2013'e kadar süren Futurama'da, kazara 2999 yılına giden pizza dağıtımcısı Philip J. Furry'nin macelarını izlemiştik. Hala unutulmadıysa bir sebebi vardır, bilin istedik.Samurai Jack:*#*4466* *8958*#*: 8,4 Rotten Tomatoes puanı : %93Eski Japonya'nın korkusuz askerleri samuraylar üzerine, modern televizyon tarihinin en ilginç yapımlarından birisidir. Kendi antik zamanından geleceğe doğru yolculuğa çıkan genç samuray Jack, Aku adında şeytani bir güce karşı mücadele eder. Amacı, yaşadığı zaman diliminde barışı daim kılmaktır. Pek adı anılmaz ancak Samurai Jack, her yaştan izleyiciye hitap edecek 16 yıllık bir macerayı arkasında bırakarak, 2017'de final yapmıştır.BoJack Horseman:*#*4466* *10394*#*: 8,5 Rotten Tomatoes puanı : %92Netflix'in popüler çizgi dizilerin başarısını görünce 2014'te başlattığı BoJack Horseman, hayal gücünün ne kadar ileriye gidebileceğinin bir diğer göstergesi. Her ne kadar bir çizgi dizi olsa da filmi çıksa yine çok sevilecek bir yapım olmayı başardı. Ele aldığı dramatik öyküyü oldukça eğlenceli şekilde işleyen yapım hakkında bir spoiler vermek yanlış olacaktır. İzleyip kendiniz görün.Batman Animated Series:*#*4466* *11793*#*: 8,9 Rotten Tomatoes puanı : %971992 ila 1995 yılları arasında devam eden Batman: Animated Series'in en büyük özelliği, 2000'li yıllara damgasını vuran Christopher Nolan'ın Kara Şovalye üçlemesine kaynaklık etmesidir. Kısa ama bir o kadar etkili olan Batman: Animated Series, karanlık ve bir o kadar da güçlü bir hikayeye sahiptir. Gerçek Batman'i görmek isteyenler, bu çizgi diziye bayılacaklar. Hatta bazı Batman sinema filmlerinden daha çok sevecekler.Love, Death +Robots (+18):*#*4466* *11793*#*: 8,9 Rotten Tomatoes puanı : %76Eleştirmenler, 2019 yapımı Love Death +Robots'u her ne kadar yerseler de Netflix, günümüz tüketim alışkanlıklarına uygun bir yapım üretmeyi başardı. Oldukça kısa bölümlerden oluşan bu dizinin her bir bölümünde, farklı zaman dilimlerinde yaşanan farklı hikâyeleri izliyoruz. Bazı bölümler, son derece basit senaryolara sahip olsalar da animasyonlar, modern tekniklerin kullanımı gözleri kamaştırıyor. Bazı bölümlerde anlatılan hikâyelerden ise bırakın tek bir filmi, uğraşsanız üçleme bile çıkartır milyar dolarlar kazanırsınız. Nitekim hepsini ortalama 15 dakikada izliyor, her şeyin özüne iniyorsunuz. Yapımda 18 yaş ve üzeri ögelerin bulunduğunu da ayrıca belirtmek lazım.Bu haftaki dizi önerisi listemizin sonuna geldik, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler : )