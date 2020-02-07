Her yaştan bireye psiko-sosyal destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her yaştan bireye psiko-sosyal destek - Son Dakika

Her yaştan bireye psiko-sosyal destek

6 saat önce

sosyal destek sağlamaya devam ediyor.

Her yaştan bireye psiko-sosyal destek, System.String[]

sosyal destek sağlamaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü her yaştan bireyin kendini geliştirmesi ve gerek psikolojik gerekse sosyal gelişimini desteklemek amacıyla projelerine devam ediyor. Grup çalışmaları adı altında düzenlenen eğitim seminerleri ile tek ebeveyn ile yaşayan çocuk ve gençlere destek terapileri yapıldı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve aynı zamanda Sosyolog olan Gönül Asuk "Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı arkadaşlarımız Özge Genç ve Elif Varol ile 6-17 yaş arası tek ebeveynle yaşayan çocuklarımızla görüştük. Kendilerinin sosyal çekinceleri, içinde bulundukları psikolojik durumu onlarla konuşarak değerlendirdik. Bu durumda olan çocuklarımız aile içinde yaşanan ayrılık, ölüm ya da boşanma süreçlerinde kendilerini suçlama, eksiklik duygusu gibi durumlar yaşayabiliyor. Konunun hassasiyetini de göz önüne alarak onların birbirleri ile iletişime geçerek aslında yalnız olmadıklarını ve içinde bulundukları durumun doğal hayatın akışından kaynaklandığını anlatmaya çalışıyoruz. Onların sosyal ilişki gelişiminin etkilenmemesi ve yaşanan sürecin en kolay şekilde atlatılması amacıyla kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Benzer grup çalışmalarımız önümüzdeki süreç içinde devam edecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Özge Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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