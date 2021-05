"Her yeni doğan bebek, yeni bir dünya demek" - Son Dakika

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Akısü'nün kaleme aldığı "Yaşama Prematüre Başlamak" adlı kitap raflardaki yerini aldı. Otuz yılı aşkın meslek yaşamında pek çok bebeğin sağlığına kavuşmasına yardımcı olan Prof. Dr. Akısü, bilgi ve tecrübelerini bu kitapta prematüre bebeklerin aileleriyle paylaşıyor.

Prematüre bebeklerle ilgili bilinmesi gereken her şeyin kitabında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Akısü, "10 bölümden oluşan kitabımızda prematüre bebeklerin yoğun bakım süreçleri, beslenme ve annesi sütü, taburcu sonrası evde bakımları, karşılaşılabilecek olası sorunlar, büyüme dönemleri ve ileri yaşlarda yapılacaklar gibi konulara değindik. Yıllardır doğmasına ve büyümesine tanıklık ettiğim her prematüre bebek, yaşamdaki en büyük zenginliğin aileden gelen destek olduğunu bana gösterdi. Yaşama erken başlayan her prematüre bebek, ailesinden gerekli desteği aldığı sürece gelişimini eksiksiz tamamlayacaktır. Bu bağlamda prematüre bebek sahibi ailelere rehber olacağına inandığım bu kitapta, konu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler yer alıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1978 yılında derece ile tamamlayan Prof. Dr. Mete Akısü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlığını alarak 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör oldu. University of Texas Health Sciene Center'de (ABD) yenidoğan bakım ünitesinde de görev yapan Prof. Dr. Akisü'nün ulusal ve uluslararası 35 ödülü, 100'ü aşkın makale, kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı bulunuyor.