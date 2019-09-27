Başkanlığını, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar'ın yaptığı sempozyum; "Her yeni gün umuttur" mottosu ile konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi çatısı altında kurulduğunu belirterek ''Dünyada ve Türkiye'depek çok ilke imza atan Ege Üniversitesi için bu tesadüf değil; sağlık hizmetlerinde göstermiş olduğumuz hassasiyetin ve özenin en önemli göstergelerinden biri. Merkezimizde; palyatif bakım alanını geliştirmek ve toplumu bu alanda bilinçlendirmek üzere multidisipliner çalışmalar yürütüyoruz. Palyatif alanına sundukları değerli katkılar nedeniyle Merkezimizin tüm çalışanlarına burada bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada, bilgi paylaşımında bulunmak için ülkenin farklı noktasındaki palyatif bakım servislerinde çalışan sağlık profesyonelleriyle bir araya geldik. Bu sempozyumdan elde edilen çıktıların, bilim dünyasına faydalı olmasını diliyor; sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.

Onkoloji ve Palyatif bakıma odaklanıldı

Kongre çalışmaları konusunda bilgi veren Prof. Dr. Meltem Uyar ise"Palyatif Bakım Sempozyumunda, ülkemizde 5 bin civarına ulaşan palyatif bakım yataklarının etkin, hasta ve ailesine yönelik destekle sürdürülebilmesi için bilgi paylaşımında bulunduk. 350 kişilik katılımla ve Onkoloji ve Palyatif bakıma daha odaklı "Her yeni gün umuttur" mottosu ile gerçekleşen sempozyumumuzda yurt içinden bu servislerde çalışan sağlık profesyonelleri ile ağrı tedavisi, yara bakımı, beslenme, etik sorunlar ve bu alanlardaki yenilikleri tartışma fırsatı bulduk'' dedi.

Sempozyumun gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Uyar, "Sempozyumumuzda, EÜ Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜPBM) bünyesindeki tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Palyatif bakım konusunda merkezimizde sürdürdüğümüz çalışmaları İzmir ve ülke genelinde geliştirmek istiyoruz. Sempozyumda, mükemmeliyet merkezi olarak ilerleyerek bu konuda sağlık çalışanlarını ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçladığımızı bir kez daha vurguladık. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen dönemde önemli bilimsel çalışmalar ve toplantılar yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

PALYATİF BAKIM

Palyatif bakım; multidisipliner bir yaklaşım içerisinde doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist/fizyoterapi teknikeri, diyetisyen ve diğer meslek gruplarının işbirliğine dayanarak gerçekleştirilen bir süreci kapsıyor.

Palyatif Bakım Merkezlerinde; terminal dönem kanser, ileri devre KOAH, inme (fonksiyonlarının en az %50'si kaybedilmiş), son dönem böbrek yetmezliği, ileri evre kalp yetmezliği diğer ömrü kısaltan hastalıklar, ALS, Alzheimer, diğer ileri dönem organ yetmezliği, HIV/AİDS, çocuklarda genetik/konjenital, ilerleyici hastalıkların takibi yapılıyor.