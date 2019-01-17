Son Dakika Haberleri: Her Yenidoğan İçin Bir Fidan Yeşerecek

Her Yenidoğan İçin Bir Fidan Yeşerecek

15 dakika önce

Eskişehir Orman Bölge ve İl Sağlık müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesinde dünyaya gelecek her yenidoğan için bir fidan dikilecek.

Her Yenidoğan İçin Bir Fidan Yeşerecek, System.String[]
Eskişehir Orman Bölge ve İl Sağlık müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesinde dünyaya gelecek her yenidoğan için bir fidan dikilecek.

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolünün imza töreni, Eskişehir Şehir Hastanesinde yapıldı.

Protokolü, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel imzaladı.

Bu kapsamda, Eskişehir Şehir Hastanesinde doğum yapan annelere, taburcu edilmeden önce, bebeği adına düzenlenmiş fidan sertifikası verilecek. Dikim mevsimi geldiğinde ise sertifika düzenlenen her bir bebek için bir fidan toprakla buluşturulacak.

Sertifikadaki barkod, ilgili ekrana okutulduğunda, fidanın dikildiği ormanın konumunun yer aldığı harita görülecek.

Fidanların temini, dikimi, koruma ve bakımı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacak. Ebeveynler isterse ilgili ağaçlandırma sahasına giderek bebeğinin fidanını dikebilecek.

İmza töreninde, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ile hastane idarecileri de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:31:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Yenidoğan İçin Bir Fidan Yeşerecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]