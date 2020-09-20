Ayvalık yangınında o bayrak yanmadı

-Ayvalık'ta meydana gelen yangında yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı

-Korkunç manzara gün ağırınca ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kontrol altına alınan orman yangınında 40 hektar çam ormanı zarar gördü. Badavut mevkiinde bir marangoz atölyesinin deposu ve bahçesinde bulunan kümes hayvanları yandı. Aynı alanda bulunan garajın üzerinde asılı olan Türk Bayrağı ise her yer alevler ile yanarken sapa sağlam kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35'te ilk müdahale yapıldı. Yangın 03.40'ta tamamen kontrol altına alındı. Yangına Orman Bakanlığına ait 53 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 itfaiye aracı, 8 iş makinesi, DSİ'ye ait 1 dozer, 1 kepçe, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2 TOMA müdahale edildi. Yangına 405 orman yangın işçisi müdahale etti. Yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının en büyük zarar verdiği Badavut Mevkiinde bir işyerinin deposu alevlere teslim oldu. Depo yanında bulunan açık kümeste bulunan 15 kaz ve tavuk alevler arasında kalarak telef oldu. Depo yakınlarında bulunan kapalı otopark olarak kullanılan yapı yangın sonrasında tamamen yanarken üzerindeki Türk Bayrağı'nın sapa sağlam kalması dikkatleri çekti.

İş yeri çalışanı Muzzaffer Çoban "Burada çalışıyorum. Büyük bir yangın oldu. Hasar çok. Yanmış ama Türk Bayrağı yanmamış. Maddi hasar epeyce var" dedi.

Yangını anında yaşanan korku dolu dakikaları anlatan Levent Kahraman "Saat 21.30 civarında bir duman ile fark ettik yangını. Daha sonra balkona çıktık. Yangının yoğun bir şekilde bize yangın geldiğini gördük. Yaklaşık 10 dakika sonra ateşleri gördük. Yangının ne kadar büyük olduğunu fark edince de alabildiğimiz eşyaları alıp, tüpleri evden çıkartıp komşular ile beraber arabaya binip hızlıca bölgeden uzaklaştık. Yangın ile ilgili bilgi almaya çalıştık. Evler, hayvanlar yandı mı diye. Daha sonra evler ile ilgili bir sorun olmadı ama çevrenin yandığını gördük. Saat 2 buçuk gibi evlerimize geri döndük." Dedi.

Günün ağarması ile bölgede yaşanan yangının korkunç manzarası ise ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 40 hektar ormanlık alan siyahlara büründü. Orman Bakanlığı ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Soğutma çalışmaların Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek veriyor.