Her yerde aranan 14 kişi cezaevinde - Son Dakika

Ordu'da son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı bulunan 49 kişiden 14'ü cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 22 kadına fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 2 şahsa dilencilik, 8 şahsa sarhoşluktan, 7 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasal olmayacak nitelikte av ve sporda kullanılan tüfek ve nişan tabancası satışı yapmaktan, 20 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 14'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU