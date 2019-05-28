Her yerde aranan 4 kişi Zonguldak'ta yakalandı
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:04 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı verilen E.K.(21), O.B.(39), K.G.(37), ve S.A.(38) isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK
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