Her yerde aranan 4 kişi Zonguldak'ta yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği uygulamada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı verilen E.K.(21), O.B.(39), K.G.(37), ve S.A.(38) isimli 4 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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