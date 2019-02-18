Son Dakika Haberleri: Her Yerde Aranan Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Her Yerde Aranan Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı

2 saat önce

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Her Yerde Aranan Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz Ekipleri, hakkında "Yaralama, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M. M. (36 )'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Cezaevi firarisi M.M.'yi takibe alan polis ekipleri, Dağ Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu M.M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Yerde Aranan Cezaevi Firarisi Kovalamaca Sonucu Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]