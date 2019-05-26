Son Dakika Haberleri: Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu

Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu

5 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.

Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.
İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan  Mustafa Yanık'ı yakınları her yerde aradı ancak olumlu bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, 30 komando, 25 güvenlik korucusu ve 15 jandarma ile birlikte küçük Mustafa'yı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Kahramanmaraş'tan sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.
Küçük çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda gece saatlerinde Mustafa Yanık'ı evlerine 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında uyurken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük Mutafa, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:43 Kaynak: DHA
Mustafa Yanık, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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