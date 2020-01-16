Her yerde aranıyordu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Her yerde aranıyordu - Son Dakika

Her yerde aranıyordu

6 saat önce

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars'ta sahte kimlikle yakalandı.

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Hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunan 19 yıl 8 ay hapis cezası alan bir kişi, Kars'ta sahte kimlikle yakalandı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca hakkında 8 ayrı suçtan (Kasten Öldürme (2), Dolandırıcılık (2), Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Satmak (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tutuklunun Kaçması) 19 yıl 8 ay mahkumiyet kararı bulunan zanlının Merkez Bayraktar köyünde olduğu bilgisinin alındı.


Bunun üzerine harekete geçen jandarma, komando timiyle birlikte zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda zanlı sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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