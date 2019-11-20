Son Dakika Haberleri: Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü
Son Dakika 3. Sayfa Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü - Son Dakika

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.


İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti. Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü. Koldaş'ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi. Ailesi ve akrabaları Koldaş'ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş'ın ifadesini aldı. - BURSA

Jandarma, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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