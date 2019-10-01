Son Dakika Haberleri: Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı
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Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı

1 saat önce

Türkiye'de de her yerde aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde saklandığı bir çiftlik evinde yakalandı.

Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı, System.String[]

Türkiye'de de her yerde aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde saklandığı bir çiftlik evinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Muğla Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve Türkiye'nin her yanında aranan Y.A. (59), bugün Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan bir çiftlik evinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine yakalanan Y.A., Muğla Milas ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - YOZGAT

Akdağmadeni, Türkiye, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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