Son Dakika Haberleri: Her Yerde Sen 11. Bölüm 1. Fragmanı
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Her Yerde Sen 11. Bölüm 1. Fragmanı

51 dakika önce

#FOXplayHer Yerde Sen HD izle!Her Yerde Sen 11. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!FOXplay Resmi Sitesi: https://www.foxplay.com.trFOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.trHer Yerde Sen: https://www.fox.com.tr/Her-Yerde-SenHer Yerde Sen'e abone olmak için: https://bit.

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Her Yerde Sen HD izle!

Her Yerde Sen 11. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!

FOXplay Resmi Sitesi: https://www.foxplay.com.tr

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Her Yerde Sen: https://www.fox.com.tr/Her-Yerde-Sen

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Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Her Yerde Sen Cuma FOX'ta!

Oyuncular:

Demir: Furkan Andıç

Selin: Aybüke Pusat Burak: Ali Yağcı

İbrahim: Ali Gözüşirin

Merve: Deniz Işın

Bora: Ali Barkın

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Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:00 
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