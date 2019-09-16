Her Yerde Sen HD izle!
Her Yerde Sen 14. Bölüm 1. Fragmanı yayında hemen izle!
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Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
Her Yerde Sen Cuma FOX'ta!
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Oyuncular:
Demir: Furkan Andıç
Selin: Aybüke Pusat Burak: Ali Yağcı
İbrahim: Ali Gözüşirin
Merve: Deniz Işın
Bora: Ali Barkın
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