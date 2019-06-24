Her Yerde Sen 3. Bölüm 1. Fragmanı
1 saat önce
Her Yerde Sen 3. Bölüm 1. Fragmanı yayında!
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:01
Her Yerde Sen 3. Bölüm 1. Fragmanı yayında!
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat
) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
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