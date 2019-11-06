Son Dakika Haberleri: Her Yerde Sen dizisi final yapıyor
Son Dakika Magazin Her Yerde Sen dizisi final yapıyor

Her Yerde Sen dizisi final yapıyor

7 saat önce

Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.

Her Yerde Sen dizisi final yapıyor, System.String[]

Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.


Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği "Her Yerde Sen" için final kararı alındı. Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı dizi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu.

Her Yerde Sen Dizisi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:50 
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