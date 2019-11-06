Her Yerde Sen dizisi final yapıyor
7 saat önce
Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.
Geçtiğimiz haftalarda gün değişikliğine giden dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.
Karga Seven Pictures'ın FOX için çektiği "Her Yerde Sen" için final kararı alındı. Başrolünü Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı dizi, 20 hafta boyunca seyirciyle buluşmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:50
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