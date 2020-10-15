'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı - Son Dakika

'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı

15.10.2020 16:14

- 'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı Canik Belediyesi ile Canik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğinde yapılan 'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinliklerinin bugün ilki gerçekleşti.

- 'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı

SAMSUN - Canik Belediyesi ile Canik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğinde yapılan 'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinliklerinin bugün ilki gerçekleşti. İlçe ilçe dolaşacak ve köylere kadar gidilecek etkinlikler coşku dolu anlar yaşattı.

Canik Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen programda çocuklar basketbol, hentbol, masa tenisi branşlarında ve ip atlama, halat çekme, bayrak yarışı, survivor parkuru gibi alanlarda aktiviteler yaptı. Program diğer ilçelerde de devam edecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şimdiki çocuklarımız evlerinde tek başına tabletlerine bilgisayarlarına gömülmüş şekilde kendilerini yalnızlaştırdılar. Bu çocuklarımız hayatın getirdiği problemler karşısında savunmasız. Gerçek hayatla karşılaştıklarında analitik düşünme özelliklerini kaybetmiş oluyorlar. Özellikle pandemi süreci maalesef bu çocuklarımızın daha çok teknolojinin esiri olmasını ve daha çok yalnızlaşmasını sağladı. Bu programımızın amacı çocuklarımızın birlikte başarabileceği, birlikte eğlenebileceği birçok aktivitenin olduğunu göstermek. Bu anlamda çok değerli bir etkinlik" dedi.

Programa Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Canik İlçe Gençlik Spor Müdürü Osman Abanoz da katıldı. Çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlendi.

'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı
'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı
'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı
'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı
'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı
'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı

Canik Belediyesi, basketbol, Hentbol, Canik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Her Yerde Spor Herkes İçin Spor' etkinlikleri Canik'te başladı - Son Dakika Spor

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