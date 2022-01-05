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Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor - Son Dakika

Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor

05.01.2022 13:17
Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor

- Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor Kızı dördüncü kez yurttan kaçan baba yardım istiyor "Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor, bulursam tedavi ettireceğim" Afyonkarahisar'da daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk tekrar yurttan kaçınca...

- Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor

Kızı dördüncü kez yurttan kaçan baba yardım istiyor

"Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor, bulursam tedavi ettireceğim"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da daha önce dört kez kaldığı yurttan kaçan 15 yaşındaki Sevda Yumuk tekrar yurttan kaçınca babası tarafından her yerde aranıyor.

Daha önce Afyonkarahisar'da kaldığı yurttan kaçan ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilen 15 yaşındaki Sevda Yumuk, savcılık kararıyla yerleştirildiği Kastamonu Çocuk Evleri'nden ayrılınca 13 gündür kendisinden haber alınamıyor. Her yerde 15 yaşındaki kızını arayan baba Bünyamin Yumuk, "Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sürekli yurttan kaçan kızımı artık yanıma almak istiyorum. Psikolojik sorunları var bu çocuğun, sürekli yurttan kaçıyor. Bulursam tedavi ettireceğim. Gören ya da duyan emniyete ve jandarmaya haber etmesini Allah rızası için istiyorum" diye konuştu.

Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor
Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor

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Kastamonu, Karahisar, Jandarma, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Her yerde yurttan kaçan kızını arıyor - Son Dakika


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