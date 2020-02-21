Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap - Son Dakika
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Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap

7 saat önce

Havza Belediyesi Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek verdi.

Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap, System.String[]

Havza Belediyesi Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek verdi.


Kampanya kapsamında belediye personelinin desteğiyle toplanan kitaplar, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi. Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam proje hakkında Başkan Özdemir'e bilgiler aktardı.


Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Samsun Okuma Vakti Projesi"nin Havza'da bugüne kadar başarıyla uygulandığını belirterek, "İlçemizde kitap okuma alışkanlığında ciddi manada yükseldi. Şimdi de Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi oluşturmak adına kitap toplama kampanyası başladı. Kampanya hedefimiz 1 milyon kitap. Toplanan kitaplar ile il merkezimizde Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi ile ilçelerde 100 gezici kütüphane oluşturulacak" dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi olarak projeye destek verdiklerinden ötürü teşekkür ederek, "Kitap okumak, yaşam içinde kazanılması gereken en önemli alışkanlıklardan biridir. Kitap okumanın çocuklara hatta biz yetişkinlere kazandırdığı faydaları saymakla bitmez. Bu alışkanlık ne kadar erken kazanılırsa; kalıcılığı da o kadar fazla olacaktır. Kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak için önemli projeleri hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Biz de Havza Belediyesi olarak projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kitaplarımızı sizlere teslim ediyoruz. İnşallah bu önemli etkinliğimiz de ülke çapında büyük bir ses getirecek ve amacına ulaşacaktır. Bağışladıkları kitaplardan ötürü tüm personelimize teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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