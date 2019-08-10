Son Dakika Haberleri: Her yere muhabbet kuşu 'Bayaz'la gidiyor
Son Dakika Güncel Haber

Her yere muhabbet kuşu 'Bayaz'la gidiyor

25 dakika önce

Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor.

Her yere muhabbet kuşu 'Bayaz'la gidiyor, System.String[]
Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor.

İsmet Akça, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Evinde 17 kuş besleyen İsmet Akça, bu kuşlardan 3 tanesini kendisine alıştırdı. Bu kuşlar İsmet Akça'yla birlikte mezarlık ziyareti yapıyor, dolmuşta yolculuk ediyor ve yolda yürüyor. Muhabbet kuşu ve İsmet Akça'nın birbirlerine düşkünlüğünü gören vatandaşlar ise gözlerine inanamıyorlar.

Hayvanları çok sevdiğini ve yanından ayırmadığını ifade eden İsmet Akça, "Muhabbet kuşu, kanarya, saka, Hint bülbülü gibi birçok kuşum var. Beyaz isimli muhabbet kuşumla ise her yeri gezerim. Hastaneye bile getiriyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Benden uzaklaşmıyor ve kesinlikle kaçmıyor. Kanatları da kesik filan değil. Günah zaten. Kuşların insanın psikolojisini düzelttiğini inanıyorum. Benimle sokak sokak gezen 3 tane daha kuşum var. Bir tanesi de papyon gibi yakamda geziyor" dedi.

Muhabbet kuşuyla sokakta gezen İsmet Akça'yı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşayıp, muhabbet kuşunu seviyorlar. - SAMSUN
İsmet Akça, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı
Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her yere muhabbet kuşu 'Bayaz'la gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]