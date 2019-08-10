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Her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor

29 dakika önce

Her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyorSAMSUN - Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor.

Her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor
SAMSUN - Samsun'da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Akça, her yere muhabbet kuşu 'Beyaz' ile gidiyor.
İsmet Akça, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Evinde 17 kuş besleyen İsmet Akça, bu kuşlardan 3 tanesini kendisine alıştırdı. Bu kuşlar İsmet Akça'yla birlikte mezarlık ziyareti yapıyor, dolmuşta yolculuk ediyor ve yolda yürüyor. Muhabbet kuşu ve İsmet Akça'nın birbirlerine düşkünlüğünü gören vatandaşlar ise gözlerine inanamıyorlar.
Hayvanları çok sevdiğini ve yanından ayırmadığını ifade eden İsmet Akça, "Muhabbet kuşu, kanarya, saka, Hint bülbülü gibi birçok kuşum var. Beyaz isimli muhabbet kuşumla ise her yeri gezerim. Hastaneye bile getiriyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Benden uzaklaşmıyor ve kesinlikle kaçmıyor. Kanatları da kesik filan değil. Günah zaten. Kuşların insanın psikolojisini düzelttiğini inanıyorum. Benimle sokak sokak gezen 3 tane daha kuşum var. Bir tanesi de papyon gibi yakamda geziyor" dedi.
Muhabbet kuşuyla sokakta gezen İsmet Akça'yı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşayıp, muhabbet kuşunu seviyorlar.
İsmet Akça, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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